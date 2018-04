Bolton empata com West Ham em 1 x 1 O zagueiro George McCartney, do West Ham United, marcou seu primeiro gol pelo clube em sete anos neste domingo, mas Kevin Nolan empatou a partida em 1 x 1 nos acréscimos para o Bolton, pelo Campeonato Inglês. McCartney, cujo único outro gol como profissional aconteceu pela seleção da Irlanda do Norte, em setembro de 2001, acertou um belo e acrobático voleio aos 19 minutos, aproveitando cobrança de escanteio. Danny Guthrie e Kevin Davies acertaram o travessão para o Bolton antes da equipe conseguir empatar, em chute de curta distância de Nolan no final do jogo. Foi apenas o segundo ponto conquistado pela equipe em seis jogos fora de casa, mas o segundo empate consecutivo no campeonato para o técnico Gary Megson, que assumiu a equipe no mês passado, em lugar de Sammy Lee. O Bolton, que venceu apenas uma vez até agora no campeonato, permanece o penúltimo colocado na tabela, com sete pontos, enquanto que o West Ham está em décimo-primeiro, com 15. No sábado, William Gallas marcou no final do jogo garantindo ao Arsenal um empate em 2 x 2, em casa, contra o Manchester United, deixando ambas equipes empatadas na liderança da competição. O Chelsea está três pontos atrás, depois do time ter conseguido vencer o Wigan Athletic por 2 x 0. O Portsmouth subiu para o quarto lugar com a goleada de 4 x 1 sobre o Newcastle United -- marcou três gols em 11 minutos. O Manchester City joga contra o Sunderland na segunda-feira.