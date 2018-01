Bolton goleia arquirrival do Liverpool O Bolton não tomou conhecimento do Everton e o goleou por 4 a 0, neste sábado, em Liverpool, terra do adversário. Com o resultado, passou na tabela o outro time da cidade, o Liverpool, que disputa neste domingo a decisão do Mundial de Clubes da Fifa com o São Paulo. O destaque do jogo foi o grego Giannakopoulos, autor de dois gols. Em Londres, o Newcastle também obteve uma vitória expressiva: 4 a 1 sobre o West Ham, com direito a três gols de Michael Oewn. Confira outros resultados deste sábado: Fulham 2 x 1 Blackburn, Portsmouth 1 x 0 West Bromwich, Wigan 3 x 0 Charlton, Manchester City 4 x 1 Birmigham.