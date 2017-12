Bolton goleia e rebaixa Leeds United O Bolton Wanderers goleou o Leeds United por 4 a 1, neste domingo, e confirmou o rebaixamento do adversário, penúltimo colocado, com 32 pontos. Wolverhampton (32) e Leicester (30) também caíram para a Segunda Divisão do Campeonato Inglês. O Arsenal já garantiu o título da temporada por antecipação. Confira os demais jogos da 36ª rodada: Aston Villa 1 x 0 Tottenham Hotspur e Liverpool 2 x 0 Middlesbrough.