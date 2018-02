Bolton perde a paciência com Rivaldo O Bolton, da 1ª Divisão da Inglaterra, decidiu não esperar mais por Rivaldo. Seus dirigentes negociaram durante algum tempo, mas perderam o interesse pelo meia brasileiro. Rivaldo, segundo fontes do clube inglês, está demorando muito para responder a proposta do Bolton, porque estuda outros convites, entre eles do Real Betis, da Espanha, e do futebol do Catar. ?Está claro que o jogador está pensando mais no lado econômico da transferência do que na própria carreira futebolística?, afirmou irritado o presidente do Bolton, Phil Gartside.