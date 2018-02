Bolton vence Manchester City por 1 a 0 Com um gol do senegalês El Hadji Diouf, o Bolton Wanderers venceu o Manchester City por 1 a 0 nesta segunda-feira, no jogo de encerramento da 29ª rodada do Campeonato Inglês. Diouf fez o gol que deu a justa vitória ao Bolton no último minuto do primeiro tempo. Com o resultado, a equipe chegou à sexta posição na tabela, com o mesmo número de pontos (43) que o Liverpool, que tem melhor saldo de gols. O Chelsea lidera o Campeonato Inglês 2004-2005 com 71 pontos, 8 a mais que o Manchester United e 10 a mais que o Arsenal.