Bolton vence no complemento do Inglês O Bolton venceu o Blackburn por 1 a 0 nesta segunda-feira, no complemento da 24.ª rodada, com gol de Diouf aos 32 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o Bolton continua na 9.ª posição com 33 pontos, e o Blackburn é o 16.º, com 25 pontos.