Bolton vence o Tottenham por 1 a 0 O Bolton venceu o Tottenham por 1 a 0 nesta segunda-feira, na última partida da 31ª rodada do Campeonato Inglês. O único gol da partida foi marcado pelo nigeriano Okocha. Com a vitória, o Bolton chegou aos 33 pontos e ficou um pouco mais distante da zona de rebaixamento. O time ocupa agora 17ª posição. O Tottenham é 10º colocado, com 43 pontos ganhos.