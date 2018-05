Bom aproveitamento em casa deixa São Paulo confiante para jogos no Morumbi

Apesar dos primeiros meses do ano não terem sido o que o clube esperava, o São Paulo aposta todas as fichas no Morumbi para "virar a chave" e se reerguer na temporada. O aproveitamento em casa até agora é de 72,7%, o que tem despertado otimismo no elenco, comissão técnica e diretoria.

A equipe tricolor joga neste sábado contra o Atlético-MG pelo Brasileirão e, depois, na quarta, recebe o Rosário Central pela volta da 1ª fase da Copa Sul-Americana. Até aqui, foram sete vitórias, três empates e uma única derrota em casa (para o Santos, pelo Paulistão).

“Vamos, juntos, em busca de bons resultados. Almejaremos isso contra o Atlético-MG e teremos a torcida conosco", analisa Diego Souza. "Vamos com tudo para vencer em casa. Contamos com a nossa torcida para brigar por um resultado positivo no final de semana.

Torcedores também fazem coro para que o Morumbi continue sendo uma fortaleza para o São Paulo. Na noite de quarta, blogueiros lançaram a campanha #TodosAoMorumbi nas redes, com o intuito de mobilizar torcedores para voltarem ao estádio, esvaziado neste início do ano.

Em 2017, a campanha #UnidosPeloSPFC foi apontada como um dos motores para os grandes públicos após as eliminações no Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana. A mobilização deste ano conta com o apoio manifesto de ídolos da torcida, como Jonathan Calleri, Luizão, Careca e Bosco. Os dirigentes Lugano e Ricardo Rocha também participam da ação.