Bom começo anima Guarani a sonhar com o título da A-2 Animado com a série invicta de nove jogos na Série A-2 do Paulista, com seis vitórias e três empates, o técnico do Guarani, Carbone, já sonha até com o título da competição, embora ressalte que a prioridade é ficar entre os dois primeiros colocados e garantir o retorno à elite. Carbone ficou muito satisfeito com o empate por 2 a 2 diante do São José, no último sábado, no Vale do Paraíba, pela estréia na segunda fase. ?O São José é o time mais difícil que encontrei nessa divisão?, afirmou o técnico. O time campineiro, agora, se prepara para receber o Bandeirante, quinta-feira, no Brinco de Ouro. No domingo, volta a jogar em casa, contra a Portuguesa. ?Esses dois jogos serão decisivos. Em casa, nós temos que faturar os seis pontos e depois fazer as contas para chegar à final?, diz Carbone. O time terá três desfalques por suspensão: os zagueiros Wellington e Danilo Silva, além do meia Dimas. Por outro lado, voltam de suspensão os zagueiros Lino e Márcio Rocha.