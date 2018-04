Bom retrospecto na Arena da Baixada motiva Atlético-PR Com apenas 34 pontos, o Atlético-PR ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. Por isso, só interessa a vitória ao time paranaense na partida desta quarta-feira, contra o São Paulo, a partir das 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Diante disso, o técnico Antônio Lopes armou uma escalação mais ofensiva, com o retorno de Nieto no ataque.