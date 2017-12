Bomba da Segunda Guerra Mundial evacua estádio da Copa As autoridades alemãs levaram um susto nesta sexta-feira. Um jardineiro encontrou uma pequena bomba da época da Segunda Guerra Mundial num dos prédios do departamento de imprensa do Estádio Olímpico de Berlim. Por precaução, as instalações foram evacuadas durante uma hora e meia. O porta-voz da Fifa, Keith Cooper, explicou que a situação ocorrida no Estádio de Berlim era normal, já que a Alemanha foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial e muitos explosivos ficaram espalhados pelo país. Assim que encontrou o artefato, o jardineiro avisou as autoridades, que imediatamente isolaram a área. Após a remoção do explosivo, o acesso ao Estádio foi liberado. A Copa do Mundo começa no próximo dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Cosa Rica.