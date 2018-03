Bomba em Cali atinge time de futebol Um atentado terrorista na cidade colombiana de Cali, esta noite, feriu alguns integrantes da equipe de futebol do Once Caldas, que estava na cidade para o jogo deste sábado contra o América, pelo campeonato nacional. A explosão de um carro-bomba, nas imediações do Hotel Torre de Cali, onde estava hospedada a delegação do Once Caldas, acabou deixando cerca de 25 feridos. Dentre os esportistas, quem ficou mais ferido foi o jogador Arnulfo Valentierra, de 24 anos, e o técnico do time, Javier Alvarez. Os dois não correm risco de vida. ?No momento da explosão estávamos regressando ao hotel... o professor Alvarez e vários companheiros ficaram feridos?, relatou o jogador Francisco Foronda. A polícia colombiana ainda não identificou os responsáveis pelo atentado e o jogo do Once Caldas neste sábado já foi adiado. Cali é a terceira maior cidade da Colômbia e será uma das sedes da Copa América deste ano, prevista para acontecer de 9 a 29 de julho. Será lá também onde o Brasil irá jogar a primeira fase do torneio, ao lado de Paraguai, Peru e México.