´Bombeiro´, Joel tenta evitar nova crise no Fluminense O técnico do Fluminense, Joel Santana, teve de agir como bombeiro nesta segunda-feira para evitar uma nova crise no Fluminense. A derrota de sábado para o Madureira deixou a equipe em penúltimo lugar no Grupo B da Taça Rio, com apenas 3 pontos, e com o risco de ficar mais uma vez de fora das semifinais. Para o clássico de quinta-feira, contra o Flamengo, o técnico admitiu a possibilidade de fazer mudanças na equipe titular, mas afirmou que não agirá radicalmente. Um problema inesperado pode ser a ausência do meia Carlos Alberto, que sofre dores na bacia - ele ficou um mês parado, por causa de uma lesão muscular, e o time perdeu os dois jogos desde sua volta. ?Não adianta mexer muito porque temos que preservar nossos atletas, mas vou conversar com eles. Passamos uma semana conturbada e isso trouxe prejuízos para a equipe. Vamos apagar a fogueirinha que foi criada aqui?, disse, culpando o doping do zagueiro Renato Silva, já afastado do clube, pelo mau resultado contra o Madureira. Joel se recusou a comentar a ausência do lateral-direito Leonardo Moura, um dos principais jogadores do Flamengo, que cumpre suspensão automática no clássico. ?Estou muito preocupado com os nossos problemas para ficar olhando os do vizinho?. O coordenador de Futebol, Branco, parabenizou Joel Santana depois de uma reunião com os jogadores nas Laranjeiras. O dirigente ressaltou que o momento é o de pensar na recuperação, e não nos pontos já perdidos. "Foi uma conversa franca do Joel, dei os parabéns a ele, porque todos assimilaram bem o que ele falou. Precisamos pensar no futuro, no Flamengo?, afirmou o dirigente.