Bombeiros aprovam projeto de combate a incêndio da Arena Corinthians

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros aprovou nesta quinta-feira o projeto de combate a incêndios da Arena Corinthians apresentado pelo clube e a Odebrecht, construtora responsável pelas obras. Foram atendidas as 26 falhas identificadas na última análise feita pela corporação. Nos próximos dias, técnicos dos Bombeiros vão fazer a vistoria in loco no estádio para a emissão do laudo final da arena.

Entre as exigências feitas pelos Bombeiros estão o detalhamento sobre as saídas de emergência e o controle de fumaça. A corporação também pediu que fossem colocados detectores de incêndio, portas corta-fogo e barras antipânico, além da elaboração de um plano de fuga no qual todos os torcedores teriam de sair do estádio em no máximo oito minutos.

O clube depende do aval dos Bombeiros para conseguir cumprir a agenda de eventos-testes programados até a entrega do estádio à Fifa, antes da Copa do Mundo. No próximo sábado, dia 26, está programado um evento na Arena Corinthians para 5 mil crianças de escolas da região de Itaquera. No feriado de 1º de maio, uma partida entre funcionários da obra deve reunir 10 mil pessoas. No dia 10 de maio, o amistoso com ex-jogadores do clube terá público de 25 mil pessoas. O primeiro jogo oficial da arena será no dia 17, contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro.

Na próxima terça-feira, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, visitará a Arena Corinthians. Deverá ser a última vistoria do dirigente ao estádio antes de a entidade assumir o controle do local, no dia 20 de maio.