Bombeiros simulam tragédia no Pacaembu Três mortos, um homem queimado e 40 feridos, por causa de uma briga entre torcidas. A situação ocorrida na manhã de hoje no estádio do Pacaembu, seria uma tragédia se não fosse apenas uma simulação. Organizado pela Secretaria Estadual de Saúde, o treinamento de policiais, bombeiros e profissionais da saúde, teve como objetivo preparar as equipes para uma situação real de desastre. Cerca de 700 pessoas participaram da encenação que começou pouco antes das 10 horas da manhã. Os soldados do Corpo de Bombeiros fizeram um jogo amistoso, enquanto os atores - alunos de educação física, medicina e enfermagem de universidades da capital, posicionavam-se nas arquibancadas. Em poucos minutos, começou a briga entre torcidas. Num primeiro momento, apenas com insultos e arremessos de sacos de pipoca. Quando a pancadaria começou, os policiais interviram, mas os torcedores derrubaram o alambrado e continuaram a briga no campo. Foi então que começou a correria para socorrer os ?feridos?. Eles foram divididos em três grupos: ferimentos graves, médios e leves. Em seguida encaminhados para as barracas de atendimento montadas às pressas no meio do campo. Na simulação, três pessoas morreram e 40 ficaram feridas. Outros três pacientes em estado grave tiveram que serem levados por helicópteros até os hospitais. ?Por meio da simulação, é possivel aperfeiçoar o atendimento? disse a médica Silvana Nigro, do Serviço de Atendimento Médico Urgente - SAMU? estadual. Em todo o treinamento, foram utilizados 29 carros dos bombeiros. Os funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET - também ajudaram na sinalização interditando as ruas das imediações durante uma hora. O coronel do Corpo de Bombeiros Paulo Lopes, foi o coordenador geral do treinamento. ?É ótimo fazer esses grandes simulados, nós precisamos fazer mais de uma vez ao ano?, avaliou o tenente coronel Honório Palma, chefe do Resgate do Corpo de Bombeiros, que acompanhou da arquibancada toda a operação. Ele lembrou que a corporação já fez simulados de ataques terroristas e atendimento de acidentes nas estradas.