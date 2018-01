Bombonera é teste de fogo, diz Pepe Santos, 24 (AE) - 11 de setembro de 1963. Os vitoriosos jogadores do Santos entram no La Bombonera para disputar a final da Copa Libertadores da América e são surpreendidos pelo coro de mais de 50 mil torcedores com um palavrão que nunca tinha ouvido dentro de campo. "Foi a primeira vez que uma torcida entoou um palavrão tão forte, o estádio inteiro xingou, coisa que naquela época isso não acontecia", lembrou o então ponta-esquerda Pepe. Passada a surpresa, o xingamento, "ao invés de nos intimidar, aquilo serviu de incentivo: viramos a partida, vencemos e fomos campeões." Leia mais no Estadão