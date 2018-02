Bonamigo acha que o clima vai melhorar A preparação para o jogo decisivo contra o Atlético-PR, domingo, na Arena de Baixada, que vai decretar a permanência ou não do Botafogo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, começou tensa em General Severiano. A diretoria do clube decidiu nesta terça-feira antecipar as férias de 11 jogadores - destes, apenas o volante Carlos Alberto atuou na derrota para o Corinthians, domingo, em Caio Martins. E, além disso, reintegrou cinco jovens promessas (Hugo, Gláucio, Rodrigo Fernandes, Marins e Ademar) aos juniores. Também constam na lista dos que ganharam férias antecipadas: Lopes, Lázaro, Renatinho, Fábio Reis, Cassiano, Têti, Leandrinho, Gedeil, Gilmar e Delani, que é primo do meia Kaká, do Milan. Essa medida, porém, tem significado de despedida. É certo que esses jogadores não fazem mais parte dos planos do clube para a próxima temporada. Diante da missão de livrar o Botafogo do rebaixamento, o técnico Paulo Bonamigo acredita que a liberação desses jogadores pode melhorar o clima no clube. "Comandava um treino com 35 jogadores, em que 15 estavam insatisfeitos. Vamos conseguir trabalhar um pouco melhor assim", afirmou. Abatido, o volante Carlos Alberto sai mais uma vez frustrado, dizendo-se perseguido pela torcida botafoguense, que ainda não o perdoou pelas declarações concedidas após o rebaixamento do clube no Brasileiro de 2002. Na ocasião, em meio ao clima de tristeza em General Severiano, ele disse que não vestiria a camisa do Botafogo na segunda divisão. Tanto que foi negociado com o São Paulo, onde também não deixou boa impressão. "Eu fui contactado por telefone ontem na hora do almoço. Fico chateado pelo momento que o clube está vivendo, mas para qualquer mau resultado alguém tem que ser culpado", declarou Carlos Alberto, que ficou 45 dias sem ter chance no time e retornou como titular justamente na derrota para o Corinthians. Por estar fora de forma física e técnica, ele foi mal e acabou sendo hostilizado pelos torcedores. "A bomba estourou do meu lado. Mas vou torcer para o Botafogo derrotar o Atlético-PR e se livrar do rebaixamento", disse Carlos Alberto. Reunião - Depois do término do treino da tarde desta terça-feira, integrantes de uma torcida organizada do Botafogo se reuniram com Bonamigo. Em pauta, uma vitória sobre o Atlético-PR e mais empenho dos jogadores nas atividades da semana. A conversa deixou os torcedores otimistas. Tanto que, uma caravana com 25 ônibus vai seguir para Curitiba, a fim de incentivar a equipe no confronto de domingo, na Arena da Baixada.