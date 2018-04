Bonamigo alerta; Bota perde argentino Evitar a euforia e manter os pés no chão. São essas as principais recomendações do técnico Paulo Bonamigo aos atletas do Botafogo, um dia após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, ainda não há motivos para comemorar, já que a equipe permanece na zona de rebaixamento - é o 21º colocado, com 25 pontos em 25 jogos. Bonamigo se mostrou satisfeito com o resultado, mas lembrou que se a equipe quiser deixar as últimas colocações precisa fazer sua parte - que é justamente vencer em casa. "É importante o grupo saber que ainda não conquistou nada. Não se pode mascarar a realidade. A situação ainda é delicada e o time precisa estar unido para melhorar a cada partida", afirmou. Bonamigo lembrou ainda que o time apresentou erros de posicionamento e que precisa trabalhar duro para corrigir essa deficiência. A vitória sobre o Santos também trouxe bons fluidos para o atacante Luizão, artilheiro do time, com 8 gols. O atacante está otimista quanto à sua recuperação e deve atuar no jogo de domingo, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. ESTEVEZ - Quem está se despedindo do clube é o atacante Raúl Estevez. O atleta recebeu proposta do Colón, time da 1ª Divisão da Argentina, e pediu para a diretoria liberá-lo. Foi atendido e vai rescindir seu contrato com o Alvinegro.