Bonamigo barra Guilherme e chama Caio Com uma semana livre para treinar, o Botafogo pode se dar ao luxo de se preparar com antecedência visando ao clássico contra o Fluminense, domingo, no Maracanã, pela Taça Rio. E, para não desperdiçar tempo, o técnico Paulo Bonamigo começou nesta quarta-feira a pensar na formação da equipe, que terá alterações: Caio no lugar de Guilherme, que deixou o treino chateado com a possibilidade de ser barrado. "Lógico que não vou gostar, mas aceito a decisão do treinador", declarou, reclamando, em seguida, que não teve oportunidades para concluir no clássico contra o Flamengo e que a equipe está errando no último passe.