Bonamigo coloca Coritiba no ataque Uma contratura muscular na coxa esquerda sofrida pelo volante Reginaldo Nascimento deixou em suspense a escalação do Coritiba para a partida deste domingo, às 16 horas, contra o Goiás, no Serra Dourada. O técnico Paulo Bonamigo poderá optar por um time mais contido escalando o volante Pepo, que já atuou como ala esquerda em algumas partidas. Mas ele também testou o time com três atacantes, entrando Edu Sales. A segunda alternativa pode ser utilizada inclusive como forma de surpreender o técnico do Goiás, Cuca, que já enfrentou o Coritiba quando treinava o Paraná Clube. "Ele conhece bem os jogadores de que dispomos", justificou Bonamigo. Uma força ofensiva desde o começo também é vista pelo meia Tcheco como uma arma eficaz. "Se fizermos um gol logo no começo da partida, a torcida deles irá pressionar o time", acredita. O Goiás está na última colocação.