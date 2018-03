Bonamigo critica desempenho do time Apesar de acreditar que o Palmeiras teve um desempenho melhor do que o apresentado na derrota por 1 a 0, diante do São Paulo, na primeira partida das oitavas-de-final da Taça Libertadores, o técnico Paulo Bonamigo reclamou da lentidão da equipe na derrota por a 2 a 0, desta vez para o Cruzeiro, na noite deste domingo, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, que não gostou da saída de bola da defesa para o ataque e da falta de movimentação na frente, o time precisa agora tirar proveito da derrota no Brasileiro para conseguir seguir na competição sul-americana. Na visão de Bonamigo, o Palmeiras chegou a estar melhor do que o Cruzeiro, principalmente na primeira etapa, quando teve boas oportunidades para marcar. Porém, como não conseguiu ser eficiente, deu espaço para o adversário que soube aproveitar as chances que teve. "Mesmo errando muito na saída de bola e com pouca movimentação no ataque, a equipe teve duas oportunidades para marcar e não soube aproveitá-las. E nós sabemos que no futebol aproveitamento é fundamental", disse. Além de reclamar dos erros da equipe, o treinador lamentou a expulsão do volante Magrão, ainda na primeira etapa, que retornava a equipe, depois de ficar afastado dos gramados por seis jogos, devido a um afundamento na testa. "A expulsão do Magrão desequilibrou a equipe que passou a dar espaços para o Cruzeiro. E eles souberam aproveitar esses espaços. Mas não podemos ficar lamentando. Agora é levantar à cabeça, corrigir os erros e tentar uma vitória sobre o São Paulo", afirmou Bonamigo, referindo-se à segunda partida, na próxima quarta-feira, contra o Tricolor, pelas oitavas-de-final da Libertadores. Fora da equipe desde o jogo da Seleção Brasileira contra a Guatemala, no dia 27 de abril, Magrão só jogou 36 minutos contra a Raposa. Depois de discutir com o zagueiro Argel, o jogador, assim como o seu adversário, foi expulso no primeiro tempo pelo árbitro gaúcho Leonardo Gaciba. Reconhecendo que prejudicou o time, o jogador espera corrigir o erro, ajudando o Palmeiras a superar o São Paulo. "A minha expulsão acabou prejudicando o time, mas agora é pensar no São Paulo. Sabemos que será difícil, mas temos condições de vencer. Da minha parte, digo que estou com muita vontade de jogar e de vencer", garantiu. O atacante Marcinho também ressaltou a parda do companheiro na partida. Segundo o jogador, a experiência de Magrão fez falta no decorrer do confronto apesar, da superioridade apresentada pela Raposa. "Perdemos o Magrão que é um jogador muito importante. Ele marca, arma as jogas e aparece também para concluir. Mas temos que reconhecer também que o Cruzeiro tem uma equipe com muita qualidade que soube aproveitar bem as chances que teve na partida", completou o atacante.