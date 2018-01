Bonamigo decidiu apostar nos garotos O técnico Paulo Bonamigo sabe que precisa de uma vitória convincente na partida contra o Fortaleza, no domingo, no Parque Antártica, principalmente após a derrota para o Corinthians, por 3 a 1 - uma nova derrota deixaria o ambiente insustentável para sua permanência. E para isso, ele resolveu apostar em pratas da casa. Antigos titulares como Marcinho Guerreiro, Bruno e Warley estão em baixa com o treinador. O volante Francis, de 23 anos, e o lateral-direito Marcus Vinicius, 20, serão os substitutos de Corrêa e Baiano, suspensos. Pelo menos, foi esta a formação que Bonamigo testou no coletivo desta quarta-feira. O volante Reinaldo, 21, também pode ter uma chance, mas no lugar de Alceu, que não tem correspondido às expectativas do treinador. Reinaldo jogou metade do coletivo com o colete de titular. No ataque, Alex Afonso será mantido. São caras novas, jogadores que estavam há meses esperando por uma chance e que prometem agarrar a oportunidade, se ela realmente acontecer. Marcus Vinicius, por exemplo, tem oito anos de clube e foi um dos destaques na campanha do Palmeiras-B na Série A3, quando era conhecido como Viola. Agora, Viola quer ?trocar? de nome. "Já existiu um Viola no futebol. Prefiro ser chamado pelo meu próprio nome", disse o lateral, que gosta de apoiar. Francis é o mais experiente. Participou da mesma geração de Vágner Love e Diego Souza. Está há nove anos no clube. "Estou esperando uma chance. Quero mostrar meu valor e ajudar o time superar essa situação difícil", disse o volante que garante: não está ansioso pela oportunidade. "Sinto que este ano será diferente". Reinaldo também se destacou no Palmeiras-B, mas tem história um pouco diferente. Apesar da pouca idade, já jogou no Quilmes - foi colega de Leandro Desábato, o zagueiro argentino acusado de racismo por Grafite - e no Siena, da Itália. É um volante versátil, que tem boa saída de bola e pode atuar também na lateral. Na partida contra o Fortaleza, a expectativa é de que o Parque Antártica fique lotado. A Nestlé está realizando uma promoção - em que uma lata de Nescau de 400g vale um ingresso, uma economia de 75% do valor nominal do ingresso. O Parque Antártica, aliás, deve sofrer modificações após o término do Brasileiro. O campo ganhará mais dois metros de cada lado, ficando com 103 x 72, medidas originais que foram reduzidas na década de 80, quando o Palmeiras tinha o lateral uruguaio Diego, cuja força fazia com que suas cobranças de lateral virassem quase escanteios. Deve ganhar também novos refletores, triplicando a iluminação do estádio.