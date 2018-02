Bonamigo deixa Botafogo após eliminação O técnico Paulo Bonamigo pediu demissão do cargo de treinador do Botafogo na manhã desta quinta-feira. Em reunião com o presidente do clube, Bebeto de Freitas, na sede de General Severiano, em Botafogo, zona sul do Rio, Bonamigo optou por deixar o Alvinegro. A decisão aconteceu um dia após a eliminação do Botafogo da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Na quarta-feira, a equipe empatou com a Cabofriense, por 3 a 3, e acabou perdendo a vaga nas semifinais para o Vasco. Bebeto pode anunciar o nome do substituto ainda nesta quinta-feira. Ele já teria uma preferência, mas não quis divulgar o nome.