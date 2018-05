Bonamigo deixa o Bahia e vai para os Emirados Árabes

Segundo uma nota no site oficial do Bahia, o presidente Marcelo Guimarães Filho afirmou que entendeu os argumentos do treinador e que já busca um novo comandante para a temporada de 2010.

E no América-RN, a diretoria anunciou a contratação do técnico Paulo Moroni para substituir Francisco Diá, que acertou com o Mogi Mirim. O treinador gaúcho tem 48 anos e estava no Flamengo-PI, onde conquistou o Campeonato Piauiense de 2009 e disputou a Série D.

Com passagens por ABC, Baraúnas e pelo próprio América-RN, Moroni é esperado pela diretoria do clube nesta segunda-feira, quando assinará contrato e traçará o planejamento do próximo ano.