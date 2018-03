Bonamigo deve poupar os jogadores Paulo Bonamigo está pensando em poupar alguns titulares do Palmeiras para jogo de domingo à tarde, contra o Coritiba, fora de casa. A preocupação do técnico é com o cansaço provocado pela desgastante viagem a San Cristóbal, na Venezuela, onde o time jogou na quarta-feira pela Libertadores. Os jogadores que voltaram mais cansados da Venezuela devem ser poupados no domingo. O treinador, porém, só saberá quem precisa de uma folga neste sábado, às 9 horas, quando o time volta a treinar na Academia de Futebol. A grande dificuldade da equipe nem foi o jogo contra o Deportivo Táchira. O drama maior foi a viagem, feita em etapas, combinando avião e ônibus. A delegação deixou a Venezuela na quinta-feira à tarde e só chegou ao Brasil na manhã desta sexta. Desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos às 6h30. De lá, todos os jogadores foram dispensados com ordem de repousar bem. Os médicos recomendaram cinco refeições à base de carboidratos e muito líquido. Mesmo assim, Bonamigo está prevendo problemas para o jogo de domingo. Por isso, deve mesmo poupar alguns titulares. "A saída pode ser uma mescla para evitar um desgaste muito grande. Já estamos fazendo um planejamento no sentido de poupar os jogadores sem comprometer. A viagem foi muito longa, em três, quatro etapas. A rapaziada chegou cansada. Vamos ver o que consigo fazer", explicou o treinador. Além do cansaço, alguns jogadores tiveram problemas com a alimentação. Os zagueiros Gláuber e Daniel sofreram com uma indisposição gástrica e podem até ficar fora da viagem ao Paraná, neste sábado, logo após o treinamento na Academia de Futebol. Gabriel e Nen devem formar a dupla de zaga titular. No ataque, Ricardinho deve perder o lugar. Não pelo desgaste, mas porque Bonamigo deve promover a volta de Washington. Outro que retorna é Juninho Paulista. E o argentino Sérgio Gioino deve ter uma chance no decorrer da partida. Bonamigo ficou muito entusiasmado com o desempenho do argentino Gioino nos treinamentos e admitiu até jogar com três atacantes em determinadas ocasiões. "É uma hipótese que não descarto, principalmente depois que o time se acertar defensivamente", revelou.