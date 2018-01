Bonamigo deve ser apresentado à tarde A diretoria do Palmeiras não confirma oficialmente, mas o técnico Paulo Bonamigo deverá ser apresentado na tarde desta quinta-feira como o novo treinador da equipe, em substituição a Candinho, que se demitiu na madrugada de quarta-feira, após a derrota por 2 a 1 para o Santo André, pela Libertadores da América. Bonamigo está reunido com dirigentes do Palmeiras e a expectativa é de que até o meio da tarde os detalhes do contrato sejam fechados. Desta forma, o treinador já poderia até mesmo dirigir o treino da tarde. O treinador recebeu convite formal na noite desta quarta-feira, depois da recusa de Abel Braga e Paulo César Gusmão, que estão, respectivamente, no Fluminense e Botafogo. Uma das exigências de Bonamigo para ocupar o cargo, seria a de ter autonomia para formar a comissão técnica - e o Palmeiras deu a entender que aceita. Ele, no entanto, também precisa adaptar-se a certas normas. Os dirigentes palmeirenses querem um treinador "agregador e motivador de jogadores", mas não pretendem dar-lhe espaço para indicação de reforços. Além disso, terá de incluir no elenco atletas formados nas categorias de base.