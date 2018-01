Bonamigo é o novo técnico do Palmeiras Paulo Bonamigo foi confirmado na tarde desta quinta-feira como o novo técnico do Palmeiras. Ele vai substituir Candinho, que se demitiu na noite de terça-feira, logo depois da derrota por 2 a 1 para o Santo Andre, pela Libertadores da América. Bonamigo assinou contrato até o final do ano e traz consigo dois auxiliares - Alciney Miranda e Edson Gonzaga - e um preparador-físico, Sullivan Dallavalle. Ele será apresentado oficialmente depois dos treinos da tarde efará sua estréia neste sábado, na partida de abertura do Campeonato Brasileiro, contra o São Caetano.