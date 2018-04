Bonamigo estréia amanhã no Botafogo A diretoria do Botafogo anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Paulo Bonamigo para o lugar de Mauro Galvão, que pediu demissão na segunda. Apesar de ainda não ter comandado nenhum treino, ele já estréia nesta quarta-feira, contra o Santos, às 21h50, em Caio Martins. A missão é explícita: tirar o clube da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ocupa a 23ª colocação na tabela de classificação do Brasileiro, com 22 pontos em 24 jogos disputados. Com discurso otimista, Bonamigo elogiou o projeto elaborado pelo presidente Bebeto de Freitas para o futuro do clube e declarou que trabalhar no Rio é sempre uma vitrine para qualquer técnico do Brasil. "O orgulho é enorme de estar aqui. Sei que terei trabalho, mas acredito na qualidade do grupo para sair dessa situação", declarou Bonamigo, que terá problemas para escalar a equipe no confronto desta quarta. A principal delas refere-se ao atacante Luizão, artilheiro do Botafogo no Brasileiro com oito gols, que ainda se recupera de contusão. Além de Luizão, Raul Estevez ainda é dúvida. Se for vetado pelo médicos, Almir e Schwenck serão mantidos no ataque. Para complicar mais a situação do Botafogo, o lateral-esquerdo Renatinho e o zagueiro Gustavo vão cumprir suspensão automática. Jorginho Paulista e Scheidt são os escolhidos para substituí-los. Ao menos, Bonamigo recebeu uma boa notícia. O meia Elvis foi beneficiado com efeito suspensivo, concedido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e vai poder atuar. Na semana passada, ele foi suspenso por 120 dias pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD por ter agredido o atleta Tarcísio, do América-MG, no dia 9 de julho, quando ainda atuava pelo Santo André.