Bonamigo fará os cortes no Palmeiras Depois de trocar duas vezes de técnico no ano, sem sucesso, o Palmeiras vai dispensar jogadores. Sob o impacto da eliminação da Taça Libertadores e da seqüência de seis jogos sem vitória, o comando do clube decidiu manter o treinador Paulo Bonamigo, incumbindo-o da tarefa de reestruturar o elenco de atletas. Com seu grupo de conselheiros rachado - muitos pedem a cabeça do técnico e outros uma demissão em massa de zagueiros e atacantes -, o presidente Affonso della Monica adotou a estratégia de prestigiar a comissão técnica para ganhar tempo, torcendo por vitória no domingo, contra o Santos, no Palestra Itália. A crise no Palmeiras toma corpo à medida que fica mais longínqua a possibilidade de títulos este ano - o time, que não ganha um torneio importante desde 1999, foi 9.º no Paulista, caiu nas oitavas-de-final da Libertadores e está em 18.º no Brasileiro. Hoje, após a derrota para o São Paulo, Bonamigo teve reunião com dirigentes e a decisão de fazer cortes foi detalhada. "Temos um elenco de 33 jogadores, o que era bom para disputar dois campeonatos simultâneos. Nos próximos dias, o Paulo (Bonamigo) vai avaliar a dimensão desse elenco e sentaremos novamente para definir o grupo de trabalho", diz o gerente de Futebol, Ilton José da Costa. "A revisão geral de competência técnica será feita com a atual comissão. Eles vão avaliar e nós vamos tomar as providências na próxima semana." O lateral Lúcio já trata os cortes com naturalidade. "Jogador que se acomoda em equipe grande vai sair mesmo. E vão procurar outro melhor. Se o elenco está grande, é normal ter uma lista." Dispensar jogadores em má fase é uma forma de apaziguar parte da ira de alguns atuantes conselheiros palmeirenses. "O Conselho está dividido. Muita gente acha que deveria ter sido feito algo logo depois do jogo (com o São Paulo). Por exemplo, dispensar o treinador", diz um conselheiro ligado ao presidente Della Monica. "A oposição está quieta. Tem dado apoio ao presidente, viu que ele contratou, mas há outras pessoas pedindo mudanças. Na minha opinião, se perder do Santos deveria ser até logo para ele (Bonamigo), mas tenho certeza que não acontece nada, nem com derrota. Existe um pensamento de que o time precisa de entrosamento, de tempo, e que mudar o comando de novo vai atrapalhar isso", completa. De fato, a diretoria segue blindada. "Comissão técnica e diretoria estão integrados. Não creio que seja oportuno ouvir a opinião de quem não seja do comando", diz Ilton, presente hoje normalmente no treino comandado por Bonamigo. "A gente tem que tentar tirar a pressão, tranqüilizar o Paulo, tranqüilizar o elenco. Eu vejo a equipe crescendo, falta transformar isso em vitórias." NOMES - Não há nome confirmado para ser afastado. É certo que a defesa será atingida, dado o número maior de opções. Gláuber, Gabriel e Daniel foram questionados, mas, antes deles, outros, como Leonardo, também estiveram cotados para sair. De certo, o meia Diego Souza, já afastado, acertou empréstimo com o japonês Vissel Kobe, de Emerson Leão, e viaja na próxima semana. O meia Pedrinho tem contrato até julho e, se não mostrar serviço e não aceitar redução salarial, pode sair. Magrão, Sérgio e Osmar foram sondados, mas nada de oficial foi apresentado.