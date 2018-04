Bonamigo faz um alerta ao Botafogo O técnico Paulo Bonamigo quer que o Botafogo encare o jogo com o Paraná, domingo, no Caio Martins, como se fosse uma decisão de campeonato. Os dois clubes estão na zona de rebaixamento do Brasileiro - o Botafogo tem 31 pontos e o Paraná, 30. Para Bonamigo, um tropeço da equipe, em casa, contra um concorrente direto ao descenso, seria muito prejudicial. "Nem podemos pensar na hipótese. O Brasileiro está chegando a uma fase de definição, a gente não pode bobear", disse o técnico. Planos - O presidente Bebeto de Freitas disse que o clube continua empenhado na construção de um estádio particular. Mas ele não confirmou se o grupo português Luso-Arena, disposto desde o ano passado a investir no projeto, abandonou as negociações com o Botafogo.