Bonamigo já admite desfalque de Prates O técnico Paulo Bonamigo, do Botafogo, começou nesta sexta-feira a pensar na possibilidade de não contar com o lateral-direito César Prates no clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã. O jogador, cuja importância para o elenco é ressaltada pelo treinador, ainda se recupera de contusão. Caso ele seja vetado pelos médicos do clube, Daniel entrará em seu lugar. Daniel jogaria na lateral-esquerda, sua função de origem, e Rogério Souza ocuparia o lado direito. Satisfeito com o empenho dos jogadores nessa semana livre para treinos, já que a equipe havia conquistado por antecipação vaga na segunda fase da Copa do Brasil, o treinador disse que o grupo ainda "procura a regularidade" para evoluir ainda mais na competição. O treinador citou como exemplo de boa atuação o primeiro tempo contra o Americano, em Campos, e a etapa final contra o Olaria, na estréia do clube no segundo turno do Campeonato Carioca.