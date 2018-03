Bonamigo já fez a lista de dispensa No meio das especulações sobre quem vai ser afastado do elenco do Palmeiras, Paulo Bonamigo revelou nesta sexta-feira já ter grande parte dos nomes escolhidos. "Tenho a lista praticamente definida. Está tudo mais ou menos na minha cabeça", afirmou o treinador, após o treino coletivo preparatório para o clássico de domingo, contra o Santos, no Palestra Itália. A crise provocada pelas cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos, cujo ápice foi a eliminação da Copa Libertadores, virou um suspense constrangedor após a diretoria divulgar, na quarta-feira, que pediu ao treinador uma lista para reduzir o elenco de 33 atletas, a ser divulgada no início da próxima semana. Nesta sexta-feira, tentando evitar um colapso emocional do fragilizado time, que marcou somente um gol nos últimos seis jogos, Bonamigo conversou por 45 minutos com os atletas. "Passei para eles que há momentos, quando o time sai de uma competição, que um remanejamento precisa ser feito. Mas pode acontecer do atleta ir para uma equipe do mesmo porte do Palmeiras. Se o jogador vai ficar como o 33º, sem jogar, é melhor para ele ir para outro clube", afirmou o treinador. Como os nomes dos que saem ainda não foram confirmados, as especulações aumentam. "O trabalho é avaliar o que tenho de atacantes e zagueiros. O problema é o volume. Vamos trabalhar com um grupo mais enxuto, equilibrado, homogêneo", explicou Bonamigo. Entre os atacantes, Washington e Gioino acabaram de chegar. Osmar e Ricardinho eram titulares até a chegada dos reforços e não devem sair. Resta Warley, contratado após boa temporada no São Caetano, que estaria em estudo pela comissão técnica e diretoria, além do colombiano Muñoz, submetido a nova cirurgia no joelho e sem previsão de retorno aos gramados. Na defesa, exceto Nen e Leonardo Silva, ninguém tem motivos para passar noites tranqüilas. Gláuber é mais jovem e tinha prestígio. Andou provocando alguma insatisfação, mas dificilmente sai. Daniel é apontado por muitos como nome certo, mas vem sendo titular da equipe, mostrando ter alguma confiança de Bonamigo. Gabriel foi muito mal contra o São Paulo e balança. E o mineiro Leonardo, no clube desde 2001 e praticamente não aproveitado neste ano, deve sair. O lateral-direito André Cunha e o volante Claudecir também são apostas quase certas. "Não falaram nada com ninguém. Tudo o que fiquei sabendo foi pela imprensa. Se acontecer, prefiro ficar treinando em separado até aparecer algum clube. É o menos pior", disse Claudecir. Mas Bonamigo despista. "Entre os nomes que estão falando, tem muita coisa errada", avisou. Para o clássico com o Santos, Bonamigo deve promover quatro mudanças no time titular. Magrão está suspenso, enquanto Washington e Gabriel irão para o banco. Os prováveis substitutos são o zagueiro Leonardo Silva e os atacantes Ricardinho e Sergio Gioino, deixando o Palmeiras bem mais ofensivo. Já Correia avisou que não quer mais ser improvisado na lateral-direita - assim, Bruno deve ganhar nova chance.