Bonamigo mantém Atlético com 3 zagueiros O técnico Paulo Bonamigo deverá manter o esquema com três zagueiros para a partida deste sábado, às 18h, contra o Coritiba, na capital paranaense, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo ainda não venceu na competição e ocupa a 21ª colocação, na zona de rebaixamento, com cinco pontos em seis partidas. Para evitar a animosidade da torcida alvinegra, o grupo atleticano não retornou para Belo Horizonte após o empate em 1 a 1 com o Juventude, em Caxias do Sul (RS), no último domingo, e passou a semana treinando em Foz do Iguaçu (PR). Após o treinamento de hoje no CT do Atlético-PR, em Curitiba, Bonamigo não adiantou a escalação. Durante a semana, no entanto, ele fez elogios à atuação André Luiz, Gaúcho e Luiz Alberto, que formaram a zaga na última partida. A expectativa é que contra o Coxa Branca o treinador repita o time que começou jogando. Os jogadores aprovaram a temporada no Paraná e esperam surpreender a equipe da casa. "Trabalhamos bastante todos os lados, o emocional, o próprio físico e tático. Então, estamos com as armas todas para enfrentar o Coritiba", observou o meia Renato. "Estamos devendo para todo mundo aí essa vitória".