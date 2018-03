Bonamigo muda o time para surpreender O caminho que pode levar o Palmeiras a uma vitória no primeiro confronto com o São Paulo, pelas oitavas-de-final da Libertadores, nesta quarta-feira, no Palestra Itália, passa pelas duas laterais do campo. O técnico Paulo Bonamigo acredita que para vencer o clássico, sua equipe terá de parar os alas são-paulinos, Cicinho e principalmente Júnior. Não por acaso o treinador do Palmeiras resolveu trocar o seu lateral-direito. Bonamigo escalou Bruno no lugar de André Cunha, porque entende que o novo titular é o mais indicado para conter os avanços de Junior. Além disso, Bonamigo escalou o time com três zagueiros - Daniel, Gabriel e Gláuber. Assim, Juninho Paulista será o responsável pela armação das jogadas no meio e Marcinho estará ao lado de Washington no ataque. Supresa palmeirense - O próprio Bruno, após o treino coletivo desta terça-feira, no Palestra Itália, entregou o chefe. "Ele (Bonamigo) disse que nós poderemos ganhar o jogo naquele setor", admitiu. Na prática, Bonamigo quer surpeender o São Paulo. O técnico entende que a melhor alternativa para inibir os avanços de Júnior não é escalar alguém de boa qualidade na marcação em seu encalço. Fez justamente o contrário, usando um lateral com uma freqüência ofensiva tão boa quanto a do próprio ala do São Paulo. Nas palavras do próprio Bruno está a certeza de que é por aí. "Se o Júnior me fizer correr atrás dele, pode ter certeza que ele também terá de correr atrás de mim. Porque vou jogar com total liberdade para atacar", avisou. "Até já estudei como o Júnior gosta de atuar. Ele é um jogador muito rápido, que dificilmente entra pelo meio. Ele gosta de ir à linha de fundo, para cruzar. De minha parte, vou estar atento", contou Bruno.