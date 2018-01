Bonamigo nega ter convite do Paraná Apesar de ser um dos cotados para assumir o Paraná Clube, o técnico Paulo Bonamigo, do Mogi Mirim, está trabalhando normalmente no clube. Tanto ele como a diretoria do clube ficaram surpresos quando soube da possibilidade da saída do treinador. "Não estamos sabendo de nada. O Bonamigo está fazendo um bom trabalho aqui e não haveria porque sair", diz o diretor de futebol, Henrique Storti. O próprio treinador ficou surpreso quando soube da informação. "Não houve nenhum contato. Fico grato pela lembrança, é sinal que estou fazendo um bom trabalho. Mas quero me firmar em São Paulo e o Mogi está me dando essa chance", afirma. Esta é a primeira vez que Paulo Bonamigo trabalha em São Paulo. Sob seu comando o Mogi faz uma campanha regular, com uma vitória, dois empates e uma derrota. A próxima partida será contra a Inter de Limeira, em casa, domingo. Para este jogo ele contará com força máxima, já que não há ninguém suspenso e os zagueiros Fábio Paulista e Marcelo Batatais estão liberados pelo departamento médico.