Bonamigo pede 40 dias para acertar time O técnico Paulo Bonamigo pediu trégua à torcida do Palmeiras para colocar o time em ordem. A idéia do treinador é aproveitar os próximos 15 dias de inatividade (até o confronto contra o Goiás), para fazer uma intertemporada na Academia de Futebol e, finalmente, dar padrão de jogo à equipe. "A gente precisa de um tempo para entrosar o time. Acredito que só será possível fazer uma avaliação justa do grupo dentro de uns 40 dias." A vitória sobre o Santos, segundo ele, foi fundamental para dar tranqüilidade ao grupo nessa fase. O técnico procurou mostrar naturalidade ao falar da lista de dispensas que deverá ser anunciada amanhã. Apesar de a diretoria ter mostrado a predisposição de fazer a reformulação em etapas, Bonamigo diz que sua intenção é de que apenas 28 jogadores (o time profissional tem 33) se apresentem para treinar terça-feira. "O fato é que o clube contratou vários atletas como o Marcinho, o Juninho, Gioino e o Leonardo Silva e não havíamos feito as dispensas, o que vai acontecer agora." Sobre os critérios para a escolha de quem fica, o técnico disse que não há segredo. "É na base da qualidade e da quantidade. Não faz sentido, por exemplo, contar com sete zagueiros na equipe. Vão ficar os que estiverem melhor." O treinador também afirmou que não pretende contar com jogadores em negociação. "O Osmar, por exemplo, está negociando transferência para o Japão. Prefiro dar força para alguém que vai ficar aqui do que para alguém que vai embora e não está com a cabeça no time." Entre os jogadores, a sensação era de alívio depois da vitória que encerrou uma série de seis jogos sem vencer. "O importante é que queria fazer meu primeiro gol e consegui", comemorou Gioino. O atacante Ricardinho reclamou da arbitragem. "Nem sei como conseguiram anular aquele gol", reclamou o jogador, que acredita que a vitória dará tranqüilidade ao time nos próximos 15 dias de trabalho. OVOS - Bonamigo e os jogadores minimizaram o episódio dos ovos atirados no ônibus da equipe antes do jogo. "Isso é coisa mandada. Nem acredito que seja coisa de palmeirense", disse o treinador. "Ovos? Só percebi quando saí do ônibus porque estava sujo", disse Ricardinho. "Eu estava acostumado às torcidas adversárias atirarem pedras no ônibus, mas nunca gente do mesmo time. Mas da minha parte não influenciou em nada", disse Gioino. "Mas se o time fica quatro ou cinco jogos sem ganhar é normal o time fazer pressão. No Chile era igual."