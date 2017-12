Bonamigo pode dirigir Atlético-MG em 2004 O novo técnico do Atlético Mineiro para a próxima temporada deverá ser anunciado nesta terça-feira. O nome de Paulo Bonamigo, que comandou o Coritiba no Brasileiro, é o mais cotado. Hoje, o presidente do clube, Ricardo Annes Guimarães, disse que a contratação já está "fechada", mas negou-se a revelar o nome do novo treinador.