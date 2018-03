Bonamigo precisa improvisar no Atlético-MG Ao ganhar um problema de última hora, o técnico Paulo Bonamigo terá de improvisar na lateral-esquerda do time do Atlético-MG, que enfrenta nesta quarta-feira o Palmeiras, às 18 horas, no Palestra Itália, na estréia do Campeonato Brasileiro. Ele não poderá contar com Michel, com um estiramento na coxa esquerda, e o seu reserva imediato, Rubens Cardoso, que ainda não se recuperou completamente de contusão. Por conta disso, Bonamigo ainda estuda suas opções. Uma delas seria deslocar o lateral-direito Ivonaldo para a esquerda. O treinador, contudo, pode decidir pela entrada do volante Walker, o que daria uma característica mais defensiva ao time. No treinamento desta terça-feira, no CT de Vespasiano, o atacante Alex Mineiro voltou a sentir dores no joelho direito e passou a ser dúvida. O jogador, porém, foi relacionado para o jogo e será reavaliado pelos médicos antes da partida. Se não tiver condições, deverá ser substituído por Quirino. Bonamigo ainda depende do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol para definir a escalação do volante Zé Luís. O jogador será julgado na noite desta terça-feira pela expulsão no primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro. Se for suspenso, Hélcio permanece como titular. Já na lateral-direita, Bonamigo recebeu uma boa notícia. O titular Carlinhos, que sofreu uma forte pancada na canela direita na final do Estadual, no último domingo, foi liberado pelo departamento médico e vai jogar. Reforço - Para suprir a falta de jogadores para a posição, pois Michel ficará parado por pelo menos 30 dias, a diretoria do Atlético anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Marquinhos, que estava no Palmeiras. O jogador, de 27 anos, foi contratado até o final do ano, com opção de renovação por mais dois anos. Marquinhos foi revelado pelo Goiás e, no ano passado, sagrou-se campeão brasileiro da Série B pelo Palmeiras.