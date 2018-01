Bonamigo prepara mudanças no Palmeiras Contratado na última quinta-feira, Bonamigo não teve muito tempo para preparar o Palmeiras para a estréia no Brasileiro, sábado, contra o São Caetano. Agora, com uma semana de trabalho, ele começa a fazer as mudanças no time titular, já pensando no jogo do próximo sábado, com o Brasiliense, no Palestra Itália. Quem deve ganhar uma chance no time é o atacante Washington, que veio da Portuguesa e começou a treinar na segunda-feira. ?Ele está treinando bem?, reconheceu Bonamigo, em entrevista à Rádio Jovem Pan, após o trabalho na manhã desta terça. O treinador também estuda escalar dois meias, colocando Cristian ao lado de Juninho. Assim, o time ficaria mais ofensivo, mas Bonamigo garantiu que ainda não decidiu o que fazer. ?Tenho a semana inteira para pensar?, afirmou. O Palmeiras pode ter um desfalque no jogo de sábado. O lateral-esquerdo Lúcio sofreu contusão e é dúvida. Caso ele não se recupere, Fabiano entra em seu lugar.