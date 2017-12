Bonamigo proíbe provocações ao Fla Na semana do clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, o técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, quer que o grupo evite declarações provocativas "para não dar armas ao adversário". O jogo é considerado uma decisão, na opinião do treinador, que prevê um futuro nebuloso para quem sair do estádio com a derrota. O Flamengo tem 45 pontos, enquanto o Botafogo, 46. Segundo cálculos de Bonamigo, quem perder o clássico de domingo vai ficar bem próximo do rebaixamento. Manter a concentração dentro e fora de campo e treinar com afinco é o mínimo que o treinador vai exigir do elenco alvinegro na preparação da equipe visando ao confronto. "A equipe que sair de campo derrotada vai sair moralmente prejudicada para as últimas quatro rodadas do Brasileiro", declarou Bonamigo. "O grupo alvinegro está consciente da importância do jogo, mas não estamos querendo pressionar os atletas. Quero vê-los com alegria de jogar futebol".