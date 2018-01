Bonamigo quer ambição no Grêmio O técnico do Coritiba, Paulo Bonamigo, quer um time com muita ambição diante do Vasco, nesta quinta-feira, às 20h30, em São Januário, no Rio. ?Tem que ser uma equipe que saiba jogar com coragem, dentro daquilo que a gente implantou no grupo?, disse. ?O mais importante é o espírito dos últimos jogos, que muitas vezes não convenceu em atuação, mas não desistiu jamais de lutar pelo resultado.? Ex-atleta do Fluminense, o volante Roberto Brum sabe que não será fácil enfrentar o Vasco em São Januário. ?Catimba muito; se estiver na frente, some gandula, some bola?, afirmou. ?A gente tem que estar muito atento para fazer bem o nosso papel em campo e não dar oportunidade de o adversário usar de artimanhas.? Também experiente quando se trata do Vasco, o zagueiro Odvan, que por cinco anos defendeu o clube carioca, afirmou. ?Tem que jogar com inteligência, porque eles vão receber a pressão da torcida.? O atacante Marcel, suspenso com três cartões amarelos, será substituído por Marco Brito. O lateral Adriano é outro que fica fora, em razão de contusão. Ele será substituído por Lira.