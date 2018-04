Bonamigo quer Botafogo mais no ataque Há dois jogos no comando do Botafogo, o técnico Paulo Bonamigo disse ter detectado o principal defeito da equipe neste Campeonato Brasileiro: falta ofensividade. Para ele, existe a necessidade do time pressionar o adversário, principalmente quando atua em casa. O fato de Luizão já estar recuperando sua forma física anima Bonamigo. "Ele é um artilheiro nato e preocupa sempre os zagueiros", declarou o treinador, que deseja ver a equipe finalizando mais. "O time oscila muito durante a partida. Tem hora que pára de atacar. Além disso, jogando em casa, tem de criar espaços e marcar os gols." A diretoria do Botafogo deve anunciar nesta terça-feira a contratação do atacante Luís Cláudio, ex-Vasco e que estava no Boavista, de Portugal.