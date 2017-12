Bonamigo quer continuar no Botafogo O técnico Paulo Bonamigo chegou ao Botafogo, em agosto, sem fazer promessas. Tinha consciência da qualidade técnica do elenco, que permanecia desde o início do Campeonato Brasileiro na área de rebaixamento. Apenas dissera estar disposto a trabalhar com vontade e disciplina. Hoje, a três rodadas do fim do campeonato, Bonamigo vê a meta de livrar o clube do rebaixamento próxima de se concretizar - "Basta apenas conquistar uma vitória em casa". Mas não se ilude e também se recusa a fazer planos para a próxima temporada. "O foco é a curto prazo e não a médio. O grupo precisa de mais um resultado positivo. Não quero falar sobre renovação de contrato, até porque quando se começa a planejar outras coisas, acaba se desvinculando do que interessa", declarou Bonamigo, cujo contrato com o Botafogo vai até o fim do ano. Bonamigo contou que teve uma conversa informal com o presidente do clube, Bebeto de Freitas, em que se decidiu pela renovação de contrato até o fim de 2005. Mas ele ainda não assinou nenhum papel. "Estou gostando de trabalhar aqui. O projeto é bom. Talvez o Botafogo vai crescer tanto quanto o Santos", comparou o treinador.