Bonamigo quer mais atitude do Coritiba Se na escalação não haverá alterações significativas, o técnico do Coritiba, Paulo Bonamigo, espera que a atitude do time seja outra diante do Goiás, amanhã, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. "Tem atletas que não estão se empenhando como antes e, se for assim, eu tenho que mudar", diz. Para a partida de amanhã, a alteração certa é a saída do atacante Edu Sales, em razão de ter sido expulso contra o Guarani. Em seu lugar entra Helinho. Mas Edinho Baiano também pode deixar o time para a entrada de Willians. Na análise da partida contra o Guarani, Bonamigo sentiu que o time teve "atitude" apenas nos 15 minutos finais. "Foi quando equilibramos a partida e tivemos chances de empatar", analisou. "Nós estamos alternando muito dentro do próprio jogo e precisamos equilibrar novamente nossa atuação, sendo uma equipe segura, como geralmente demonstramos no decorrer da competição."