Bonamigo quer reação já do Botafogo O jogo entre Botafogo e Grêmio amanhã, às 20h30, em Caio Martins, tem caráter decisivo para o destino das duas agremiações no Campeonato Brasileiro. Não por estarem decidindo a liderança da competição ou vaga na Taça Libertadores da América. Ambos são adversários diretos na luta para não serem novamente rebaixados no Brasileiro e precisam somar pontos para tentar sair da zona de descenso. O técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, está convicto da necessidade de a equipe começar a reagir "logo" para evitar maiores transtornos na reta final do campeonato. O Alvinegro não vence há três jogos, mas o treinador acredita que o desempenho tático e técnico da equipe está evoluindo desde a sua estréia no comando do Alvinegro. Bonamigo quer ver os titulares com a mesma determinação que os reservas mostraram na goleada sobre o Grêmio, por 4 a 1, sábado passado, no jogo comemorativo pelo centenário do clube. De acordo com o treinador, inteligência e calma são as palavras-chaves para o time carioca sair de campo com o triunfo. "A equipe precisa controlar melhor o lado emocional. Não adianta se afobar e partir com tudo para o ataque", declarou Bonamigo, que cobrou mais criatividade dos meias Valdo e Elvis para municiar o ataque formado por Schwenck e Almir. A única alteração está na zaga. João Carlos, suspenso, cede lugar a Gustavo, que espera ter boa performance ao lado de Scheidt para permanecer como titular do Botafogo. "Quero me firmar e recuperar a posição. Estou tendo a chance de iniciar a partida e pretendo agarrá-la", frisou Gustavo.