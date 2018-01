Bonamigo quer seqüência de vitórias O Palmeiras enfrentará o Goiás, sábado, às 18h10, em Goiânia, com dois zagueiros (Nen e Leonardo Silva), dois meias ofensivos (Juninho Paulista e Marcinho) e dois atacantes (Warley e Gioino). A proposta de Paulo Bonamigo é engatar uma seqüência de vitórias no Brasileiro, fora e dentro de casa. Pelo desempenho do time no coletivo de hoje, o Palmeiras deve aceitar o jogo aberto, franco. No treinamento, os titulares venceram os reservas por 4 a 3, mas chegaram a abrir uma vantagem de 4 a 1. O treinador acredita que o Palmeiras possa repetir no jogo o bom desempenho do coletivo. "Treinamos muito as finalizações, a posse de bola e posicionamento nessas duas semanas. Isso me leva a crer num desempenho bem melhor."