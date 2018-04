Bonamigo quer time longe da política O técnico Paulo Bonamigo fez um alerta ao time do Botafogo, antes do treino realizado nesta terça-feira, em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio: não quer que os jogadores se deixem impressionar pela crise política do clube. Ele teme que o assunto ganhe mais dimensão na imprensa e repercuta no desempenho da equipe. Há no Botafogo um movimento de oposição crescente, disposto até a afastar o presidente Bebeto de Freitas, acusado de não ter apresentado o balanço do Botafogo referente a 2003. O dirigente já se defendeu, afirmando que está impossibilitado de atender à solicitação porque o presidente anterior, Mauro Ney Palmeiro, não fechou o balanço de 2002. "Problemas fora de campo não podem interferir no time. Então, deixei claro aos jogadores que eles devem se manter totalmente distantes da discussão", disse Bonamigo.