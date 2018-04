Bonamigo quer usar Luiz Cláudio O técnico Paulo Bonamigo, do Botafogo, espera a liberação de Luiz Cláudio para aproveitá-lo no jogo com Grêmio, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O advogado Marcos Motta está em Portugal tentando regularizar a documentação do atacante junto ao Boavista. Luiz Cláudio pôde jogar sábado com o Grêmio, no Caio Martins, porque se tratava de um amistoso. "Há algumas pendências. Talvez até amanhã (terça-feira) esteja tudo certo. Ele deve entrar em campo. É um jogador que vai ser muito útil para o Botafogo", disse Bonamigo. Para o treinador, o time vai conseguir sair da zona de rebaixamento do Brasileiro rapidamente. "Tenho visto aqui uma dedicação muito grande dos atletas. A força do trabalho vai ser fundamental para sairmos da atual situação."