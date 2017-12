Bonamigo reforça treinos técnicos O técnico Paulo Bonamigo quer concentração total para o jogo de sábado, contra o Guarani, considerado por ele como fundamental para as pretensões do Alvinegro de permanecer na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. O Guarani tem 43 pontos, o Botafogo, 47. Um empate seria desastroso para ambos. Bonamigo admitiu que o time está errando por falta de tranqüilidade e vai reforçar durante a semana os treinos técnicos, principalmente o de chutes a gol. "Temos dois jogos em casa (contra Guarani e Corinthians) e não podemos deixar escapar a vitória nesses confrontos", disse Bonamigo, ciente de que a ameaça de o Botafogo ser rebaixado ainda é muito séria.