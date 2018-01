Bonamigo: será um "divisor de águas" Paulo Bonamigo estreou como técnico do Palmeiras na 1ª rodada do Brasileiro, em 23 de abril, nos 2 a 2 com o São Caetano. Coleciona cinco vitórias, dois empates e sete derrotas, com 20 gols marcados pelo time sob seu comando e 20 sofridos. E garante que esse time vai longe e brigará pelo título brasileiro. Agência Estado - O jogo é decisivo para a continuidade do trabalho do Palmeiras? Bonamigo - É um divisor de águas. Clássico desse não se pode perder nunca. Se fosse o líder do campeonato e perdesse, teria confusão. Um torcedor me parou e falou: se ganhar do Corinthians, pode até cair para a Segunda Divisão que não tem problema. AE - Muitos questionam seu trabalho. Você se considera preparado para enfrentar tanta pressão? Bonamigo - Sempre estou preparado. Se não estivesse, quando cheguei já não agüentaria a pressão. Já cheguei na panela. Sair dela é só quando estiver em primeiro lugar. Sempre soube disso. Todos no futebol são avaliados todo os dias. AE - E o time, está pronto? Bonamigo - O resultado ainda está um pouco abaixo porque o time passou por muitas mudanças e precisa de tempo. Mas a gente sabe que, no fim do ano, esta equipe estará brigando por título. AE - Você foi um jogador de fibra. Passa isso aos seus atletas? Bonamigo - Clássico é lá dentro. Vai vencer quem tiver um pouquinho mais de alma. O final sempre vai ser feliz quando você consegue perseverar em um projeto. O caminho da vitória vai aparecer. A gente não pode se deixar influenciar pelo que vem de fora. AE - Desde que você chegou , a diretoria cumpriu o planejamento e trouxe todos os jogadores que o elenco precisava? Bonamigo - Estou muito satisfeito com o grupo. Se resolver essa questão do último atacante com uma boa performance do Alex (Afonso), os outros atacantes que ainda não renderam tanto vão crescer. Vai tirar um fardo.